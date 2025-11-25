Экс-замминистра обороны Иванова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и начал процедуру реализации его имущества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

В суде сочли обоснованными требования ПСБ и включили в реестр требований кредиторов Иванова требования банка в общем размере около 228 млн рублей, из которых 175 млн — основной долг по кредиту.

Суд открыл реализацию имущества, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Такой порядок допустим в отношении лиц, которые имеют неснятую судимость за экономические преступления в России.

В конце сентября сообщалось, что Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Ранее бывшая жена Тимура Иванова продала машину, которую ГП просит конфисковать.