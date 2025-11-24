В отношении россиянки, бросившей маленькую дочь в Таиланде, завели дело

На россиянку Эрику Владыко, бросившую маленькую дочь в Таиланде, завели уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Женщина подозревается в том, что оставила за границей в опасности свою 4-летнюю дочь. Теперь ребенок проживает в России с отцом и бабушкой. А мать девочки стала фигуранткой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ. Расследование ведут мои коллеги из УМВД России по Приморскому краю», — говорится в сообщении.

О пропаже Владыко стало известно в сентябре текущего года. Туристка оставила в отеле своего ребенка и отправилась в один из районов города. Девочку позже обнаружили горничные, несовершеннолетнюю отправили сначала в местный детдом, затем – передали бабушке в России.

Спустя почти неделю женщину обнаружили, но вскоре она снова пропала. Так как к этому моменту разрешенный срок пребывания в стране истек, ее задержала иммиграционная полиция.

Известно, что женщина проживала на острове Самуи, где в наследство от отца ей достался дом. В беседе с волонтерами она якобы рассказала, что из-за недвижимости ее кто-то преследовал.

Ранее появилась версия исчезновения россиянки с сыном в Турции.