В Краснодарском крае неизвестный открыл стрельбу по лицу ребенка прямо на детской площадке

Ребенок из Туапсе попал в больницу после стрельбы во дворе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Шаумяна, когда девятилетний школьник играл на детской площадке вместе с другом. Неизвестный выстрелил в ребенка, и пуля, по словам матери, застряла в щеке.

В результате несовершеннолетнему понадобилась помощь медиков. Хирурги извлекли инородный предмет.

«Сам пацан говорит, что не видел, кто в него стрелял», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов уже проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить личность стрелявшего. По их версии, неизвестный использовал пневматическое оружие.

