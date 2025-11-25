На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае неизвестный открыл стрельбу по лицу ребенка прямо на детской площадке

В Туапсе неизвестный выстрелил ребенку в лицо
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Ребенок из Туапсе попал в больницу после стрельбы во дворе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Шаумяна, когда девятилетний школьник играл на детской площадке вместе с другом. Неизвестный выстрелил в ребенка, и пуля, по словам матери, застряла в щеке.

В результате несовершеннолетнему понадобилась помощь медиков. Хирурги извлекли инородный предмет.

«Сам пацан говорит, что не видел, кто в него стрелял», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов уже проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить личность стрелявшего. По их версии, неизвестный использовал пневматическое оружие.

До этого в Воронеже семиклассник выстрелил в отца другого ученика прямо рядом со школой. Это произошло, когда между детьми возник конфликт, и мужчина решил вступиться за сына, но в результате получил пулю в глаз.

Ранее севастополец со спущенными штанами стрелял на проезжей части.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами