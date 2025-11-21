Севастополец со спущенными штанами стрелял на проезжей части

В Севастополе мужчина со спущенными штанами стрелял на дороге из арбалета

В Севастополе мужчина стрелял на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Путешественник во времени стрелял из арбалета в центре Севастополя», — говорится в публикации.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчина стоит на проезжей части, при этом у него спущены штаны. В руках у нарушителя арбалет. По данным канала, севастополец выстрелил из оружия и попал в здание.

До этого в Подмосковье полицейского уволили со службы после того, как он на Toyota сбил женщину. После аварии водитель скрылся, однако вскоре был задержан. В результате произошедшего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители выяснили, что в момент ДТП за рулем иномарки находился 26-летний сотрудник местной патрульно-постовой службы: водитель был пьян. В МВД сообщили, что после инцидента полицейского уволили. Кроме того, в отношении водителя Toyota Сamry завели уголовное дело.

Ранее в Уфе на видео попало, как человек отлетел от удара автомобиля.