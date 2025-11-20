Подросток открыл стрельбу у школы в Воронеже и ранил мужчину в глаз

В Воронеже семиклассник выстрелил в глаз отцу другого школьника. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на УМВД по региону.

Инцидент произошел 17 ноября возле средней школы №98 на улице 9 Января. После уроков между двумя учениками возник конфликт, свидетелем которого стал отец одного из подростков. Родитель вступился за сына, когда обидчик собирался в него выстрелить из травматического пистолета.

В итоге хулиган передумал и выстрелил в мужчину. Пуля попала ему в глаз. На помощь пострадавшему пришел прохожий, позже раненого доставили в офтальмологическую клинику, где провели срочную операции.

По данным полиции, стрелку всего 13 лет, поэтому привлечь его к уголовной ответственности невозможно. До этого он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, но по неизвестной причине впоследствии подростка с него сняли.

