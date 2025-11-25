На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калужской области осужденный плеснул кислотой в начальника колонии

УФСИН: начальник калужской колонии госпитализирован после нападения осужденного
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Калужской области госпитализировали начальника колонии после нападения осужденного. Об этом сообщили на сайте регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

«25 ноября 2025 года на территории исправительного учреждения УФСИН России по Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, находившемуся при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

В ФСИН добавили, что начальника колонии доставили в больницу. У него диагностировали серьезные ожоги лица, глаз и рук. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

18 ноября в Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №8. По информации следствия, он совершил нападение на сотрудника учреждения во время проведения планового личного обыска. Мужчина, будучи недоволен процедурой досмотра, нанес сотруднику учреждения один удар рукой в область туловища.

Ранее в Липецкой области нашли двоих заключенных, сбежавших из колонии.

