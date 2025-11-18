В Астраханской области осужденный напал на сотрудника колонии во время досмотра

СК: в астраханской колонии осужденный ударил сотрудника во время досмотра

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №8. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

По информации следствия, он совершил нападение на сотрудника учреждения во время проведения планового личного обыска. Мужчина, будучи недоволен процедурой досмотра, нанес сотруднику учреждения один удар рукой в область туловища. В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Подозреваемому предъявлено обвинение по части 2 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Расследование уголовного дела продолжается.

