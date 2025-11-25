На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане хотят запретить продажу энергетических напитков в вузах и больницах

В Татарстане могут запретить продажу энергетиков в образовательных учреждениях
В Госсовет Татарстана внесли законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков в образовательных, медицинских, спортивных и культурных учреждениях. С такой инициативой выступил комитет Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, сообщил «БИЗНЕС Online».

Предлагается также ограничить продажу энергетиков в местах массового скопления людей во время публичных мероприятий. Запрет будет действовать и на спортивных событиях.

В пояснительной записке сказано, что закон решено было ввести из-за негативного влияния таких бодрящих напитков на здоровье людей. Ограничение может вступить в силу 1 сентября 2026 года. Размер штрафа, предполагаемого за нарушение запрета, в документе не указан.

В ноябре депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой полного запрета продажи энергетических напитков в магазинах, сравнив их с психостимуляторами. Парламентарий отметил, что энергетики являются пробниками более сильнодействующих веществ.

Ранее в Екатеринбурге ужесточили правила продажи энергетических напитков.

