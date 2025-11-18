В Екатеринбурге ужесточили правила продажи энергетических напитков

В Екатеринбурге запретили продажу энергетиков в школах и больницах

В Екатеринбурге вводят запрет на продажу энергетических напитков в образовательных, медицинских и культурно-спортивных учреждениях. Об этом сообщил портал 66.ru.

Ограничения также затронут массовые мероприятия.

Региональные депутаты поддержали инициативу единогласно. Документ прошел первое чтение и, как уточнили в Заксобрании, будет окончательно утвержден в ближайшее время.

По словам главы агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, речь не идет о полном запрете — ограничительные меры вводят для защиты жителей, прежде всего детей и подростков, от чрезмерного потребления энергетиков.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы: должностным лицам от 5 до 10 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 до 100 тыс. рублей. Сейчас в регионе насчитывается около 32,8 тыс. точек продажи энергетиков.

На федеральном уровне уже действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним — соответствующая норма вступила в силу 1 марта 2025 года, максимальный штраф достигает 500 тыс. рублей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой полного запрета продажи энергетических напитков в магазинах, сравнив их с психостимуляторами.

