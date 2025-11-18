На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге ужесточили правила продажи энергетических напитков

В Екатеринбурге запретили продажу энергетиков в школах и больницах
true
true
true
close
Shutterstock/1take1shot

В Екатеринбурге вводят запрет на продажу энергетических напитков в образовательных, медицинских и культурно-спортивных учреждениях. Об этом сообщил портал 66.ru.

Ограничения также затронут массовые мероприятия.

Региональные депутаты поддержали инициативу единогласно. Документ прошел первое чтение и, как уточнили в Заксобрании, будет окончательно утвержден в ближайшее время.

По словам главы агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, речь не идет о полном запрете — ограничительные меры вводят для защиты жителей, прежде всего детей и подростков, от чрезмерного потребления энергетиков.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Для нарушителей предусмотрены штрафы: должностным лицам от 5 до 10 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 до 100 тыс. рублей. Сейчас в регионе насчитывается около 32,8 тыс. точек продажи энергетиков.

На федеральном уровне уже действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним — соответствующая норма вступила в силу 1 марта 2025 года, максимальный штраф достигает 500 тыс. рублей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой полного запрета продажи энергетических напитков в магазинах, сравнив их с психостимуляторами.

Ранее 22-летний россиянин оказался в инвалидном кресле из-за энергетиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами