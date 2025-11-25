В Госдуме предложили проводить ЭКО по ОМС только в госклиниках

Депутат ГД Леонов предложил проводить процедуры ЭКО по ОМС только в госклиниках

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил проводить все процедуры по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) только в государственных клиниках. Об инициативе он рассказал ТАСС.

По его мнению, государство обязано предоставить будущим матерям всестороннюю поддержку и защиту, а значит и взять под контроль такую важную процедуру, как ЭКО».

«Мы обязаны обеспечить нашим матерям всестороннюю поддержку и защиту. Именно они закладывают фундамент нравственности, воспитания и здоровья будущих граждан», — добавил Леонов.

Он отметил, что благодаря ЭКО в России ежегодно рождается 50 тысяч детей.

17 октября стало известно, что в перечень услуг, которые предоставляются по полису ОМС, планируется включить дородовой генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

К примеру, в документ впервые добавили финансовые затраты на проведение преимплантационных генетических исследований эмбрионов перед проведением процедуры ЭКО. Такое исследование позволяет выбрать для подсадки эмбрион без генетических нарушений и избежать прерывания беременности на более поздних сроках.

Ранее Трамп заявил, что сделает ЭКО доступнее для американцев.