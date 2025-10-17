На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что сделает ЭКО доступнее для американцев

Трамп анонсировал меры по снижению стоимости ЭКО на 73% для американцев
close
The White House via Twitter/Reuters

Президент США Дональд Трамп в четверг представил новые меры, которые, по его словам, значительно снизят стоимость процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и сопутствующих препаратов. Об этом написала газета New York Post.

Глава Штатов уверен, что эта инициатива позволит большему числу американских семей завести детей. Трамп, еще во время предвыборной кампании обещавший сделать ЭКО бесплатным через страховые программы или государственные субсидии, анонсировал два первых шага, направленных на стимулирование работодателей предлагать дополнительное страховое покрытие для репродуктивных услуг и снижение цен на препараты.

Президент подчеркнул, что теперь компаниям разрешено предоставлять специализированные страховые планы для лечения бесплодия, что ранее не практиковалось. По его словам, американцы смогут подключать такую страховку так же, как медицинскую, стоматологическую или офтальмологическую.

Трамп заявил, что его инициативы по ЭКО приведут к «более здоровым беременностям, более здоровым детям и появлению множества красивых американских малышей».

Кроме того, фармацевтическая компания EMD Serono согласилась разместить свой препарат Gonal-f на новой платформе TrumpRx с «массовыми скидками». Также FDA будет ускоренно рассматривать одобрение другого распространенного препарата для ЭКО — Pergoveris, который уже продается в Европе. Ожидается, что эти меры снизят стоимость лекарств на один цикл ЭКО примерно на 73%.

В феврале президент подписал указ, в котором поручил администрации выработать рекомендации для обеспечения доступности ЭКО и снижения расходов для пациентов и страховых компаний. В документе подчеркивалось, что цель администрации — облегчить доступ к процедурам ЭКО и сделать их максимально доступными.

В свою очередь, компания EMD Serono заявила, что ее добровольное соглашение с администрацией США соответствует указу Белого дома и расширяет доступ к одобренным методам ЭКО. Генеральный директор Merck KGaA, материнской компании EMD Serono, Дэнни Бар-Зохар отметил, что благодаря сотрудничеству с администрацией Трампа больше американских семей смогут воспользоваться инновациями ЭКО и осуществить мечту о рождении детей. Он добавил, что Gonal-f является самым назначаемым препаратом для стимуляции фолликулов в США, а весь портфель терапии ЭКО компании способствовал более чем 6 миллионам успешных родов по всему миру.

Ранее в ООН назвали причины падения рождаемости в мире.

