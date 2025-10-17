В России расширят перечень бесплатных медицинских услуг

В перечень услуг, которые предоставляются по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), планируется включить дородовой генетический скрининг и новые виды диагностических исследований с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствует проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, опубликованный министерством здравоохранения РФ на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает газета «Ведомости».

Как рассказал изданию сотрудник пресс-службы ведомства, проект предполагает увеличение объемов оказываемой помощи и расширение списка бесплатных медицинских услуг для граждан России.

К примеру, в документ впервые добавили финансовые затраты на проведение преимплантационных генетических исследований эмбрионов перед проведением процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такое исследование позволяет выбрать для подсадки эмбрион без генетических нарушений и избежать прерывания беременности на более поздних сроках.

В частности, будет осуществляться проверка эмбрионов на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Моногенными заболеваниями являются наследственные патологии, которые развиваются из-за мутации в одном гене. Речь идет о муковисцидозе, гемофилии, болезни Гоше и др. Симптомы таких заболеваний могут проявиться в любом возрасте. Структурные хромосомные перестройки — это изменения в структуре хромосом. Эти мутации могут привести к нарушениям репродуктивной функции, а также стать причиной врожденных заболеваний, включая синдромы Дауна и Патау.

Помимо этого, в перечень бесплатных услуг по ОМС включат неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) — анализ крови беременной, позволяющий на ранних сроках оценить риск хромосомных аномалий у плода. Сейчас пройти такое исследование по ОМС можно только в Москве.

На этой неделе глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что комитет рекомендовал в первом чтении принять законопроект, который предполагает внесение изменений в закон об обязательном медицинском страховании.

Ранее Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить за ОМС.