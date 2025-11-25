В Хакасии пройдет голосование по установке памятника Сталину

Народное голосование по вопросу об установке памятника Сталину пройдет в Хакасии

В Хакасии пройдет народное голосование, в ходе которого планируется решить вопрос об установке памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Абакане. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

Глава республики отметил, что с инициативой по установке памятника в администрацию Абакана обратились члены всероссийской организации «Дети войны». Планируется, что монумент появится в Парке Победы.

«Полагаю, это мнение поддерживает абсолютное большинство жителей Хакасии. Но, если у администрации Абакана другая позиция, необходимо спросить у наших жителей», — написал Коновалов.

В июле издание CherInfo сообщило, что в России может появиться еще один памятник Иосифу Сталину. Отделение КПРФ в Череповце выступило с инициативой увековечить советского лидера и направило официальное обращение к губернатору Вологодской области Георгию Филимонову с предложением установить памятник на центральной аллее в парке Победы.

Ранее бюст Николая II появился в Урюпинске на месте памятника Сталину.