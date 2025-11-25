На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД хотят обязать застройщиков оформлять подъезды картинами из местных галерей

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Государство могло бы включить в техническое задание для застройщиков требование заключать контракт с местными галереями, чтобы в подъездах новых зданий размещались их картины, заявил на пресс-конференции в ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Все новые здания, которые строятся не только с госучастием <…>, но и частный сектор тоже, на мой взгляд, должен иметь в своем техническом задании какой-то элемент [искусства]. А это техническое задание на проектирование, по большому счету, может быть составлено государством. [Можно это] вставлять в требования, как норматив по озеленению, как норматив по цвету фасада», — сказал депутат.

Свинцов считает, что государство могло бы заказывать картины для размещения в общественных местах, например, в МФЦ и административных зданиях. Он отметил, что это даст талантливым художникам, которых десятки тысяч, возможность показать свои работы без ожидания выставок.

До этого Свинцов заверил россиян, что они не останутся без айфонов, несмотря на давление Apple на Индию, откуда в Россию поставляют гаджеты. Парламентарий сообщил, что список стран, которые осуществляют параллельный импорт в Россию, широк, поэтому граждане без проблем продолжат пользоваться гаджетами Apple.

Ранее в Госдуме назвали «циничной спекуляцией» услуги спиритических сеансов с участниками СВО.

