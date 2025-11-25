В Госдуме рассказали, останутся ли россияне без айфонов после давления Apple на Индию

СМИ сообщили, что россияне могут остаться без айфонов из-за давления Apple на Индию, откуда в Россию поставляют гаджеты. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что список стран, которые осуществляют параллельный импорт в Россию, широк, поэтому граждане без проблем продолжат пользоваться гаджетами Apple.

«Наши предприниматели, безусловно, импортируют из большого числа стран — Китай, Индия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Список стран больше 20, откуда наши граждане везут технику — даже из Мексики и Бразилии везут. Я думаю, что Apple такое заявление сделала исключительно под давлением администрации Трампа, которая сейчас фактически давит на Индию, пытаясь разными способами снизить объем взаимной торговли [с Россией]. Огромное количество новых направлений взаимодействия между Россией и Индией открывается практически каждый день, идет взаимный обмен парламентскими делегациями и бизнес сообщества — ездим друг к другу в гости и заводим бизнес-контакты», — заявил депутат.

Свинцов считает, что Россия сможет закупать другую технику в Индии, если не получится дальше поставлять айфоны.

«Объем торговли между Россией и Индией без участия доллара также растет — пока это различные сложные механизмы через дирхам ОАЭ, через юань. Частично идет торговля рупиями. И как раз на эту рупию приобретаются различные товары в Индии. Это, конечно, системное давление со стороны Соединенных Штатов. В Индии огромное количество собственных производств, даже если Apple будет давить на индийский бизнес, я уверен, что эта рупия накапливается за счет приобретения российских энергоносителей, в первую очередь, нефти. Она [валюта] будет просто потрачена если не на айфоны, значит, на какую-то другую технику: станки, автомобильный транспорт, строительный транспорт, строительную техника. Это могут быть какие-то строительные материалы, другая электроника. Наши предприниматели очень гибкие, очень мобильные. Я думаю, что они этот вопрос решат. Нашим гражданам не стоит беспокоиться — те, кто пользуется техникой Apple, так и будут пользоваться», — рассказал парламентарий.

До этого издание Times of India (ToI) сообщило, что россияне могут остаться без айфонов, поскольку Apple пригрозила штрафами индийским компаниям за поставки гаджетов в Россию. Отмечается, что дистрибьюторы продукции Apple направили индийским розничным сетям предписания о высоких штрафах за активацию новейших устройств с использованием иностранных SIM-карт в течение 90 дней после покупки.

Ранее стало известно о скором выходе дешевых iPhone, iPad и MacBook.