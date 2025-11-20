В Госдуме назвали «циничной спекуляцией» услуги спиритических сеансов с участниками СВО

Услуги спиритических сеансов с пропавшими участниками СВО можно назвать циничной спекуляцией. Об этом «Москве 24» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя новость о жительнице Самары, которая опубликовала ролик, где она якобы общается с пропавшим военным.

Депутат подчеркнул, что такая деятельность является мошенничеством, в случае столкновения с ним он посоветовал обратиться в полицию. По его мнению, таких людей нужно наказывать «максимально жестко».

«Это циничная спекуляция на самых искренних и тяжелых чувствах людей, которые пытаются узнать что-то о своих пропавших близких. Экстрасенсы втираются в доверие и вытягивают деньги, причем некоторые делают это абсолютно бессовестно, забирая последние сбережения, побуждая продавать имущество и автомобили», — сказал Свинцов.

Он добавил, что родственники военных после общения с аферистами могут столкнуться с финансовым ущербом и эмоциональной травмой, поскольку ясновидящие вводят их в заблуждение ложными обещаниями и надеждами.

10 ноября сообщалось, что в Саратовской области мошенники обманули пожилую мать участника спецоперации. Аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина отдала им 250 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали о схеме мошенничества «знакомый на СВО».