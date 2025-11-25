На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанного боевика «Азова» из Алешек арестовали

СК по Херсонской области предъявил обвинение задержанному боевику «Азова»
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Следственный комитет (СК) России по Херсонской области предъявил обвинение задержанному в Алешкинском округе члену националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

По данным ведомства, в период с мая по конец августа 2015 года задержанный добровольно вступил и принимал активное участие в деятельности националистического батальона «Азов» для улучшения финансового положения, а также по идеологическим соображениям.

Мужчину обвини в преступлении по статье об участии в террористическом сообществе. С конца лета 2015 года он выполнял функции механика-водителя БМП-1, в том числе участвовал в преступлениях против мирного населения Донецкой народной республики (ДНР). Позже он получил ранение и был комиссован из рядов «Азова».

Боевик «Азова» проживал в городе Алешки Херсонской области, где тщательно скрывал свое участие в батальоне. Во время допроса фигурант дал признательные показания. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент сотрудники СК продолжают расследование и собирают доказательную базу в рамках уголовного дела.

До этого российский суд заочно приговорил к 18 годам колонии командира украинской бригады, который отдал приказ об атаке на аэропорт Белгорода в 2022 году. Суд установил, что по его приказу 16 октября 2022 года истребитель МиГ-29 совершил пуск восьми ракет по объектам государственного и военного управления, расположенным в международном аэропорту Белгорода.

Ранее в Херсонской области осудили украинского шпиона.

