Студентка, родившая в туалете общежития в Забайкалье, хочет оставить ребенка

Девушка, которая родила ребенка в туалете общежития в Забайкалье, не планирует отказываться от него. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, молодая мать является студенткой второго курса, выросла в многодетной семье. На учете родители не состояли.

«От своего ребенка молодая мать не отказывается», – сообщается в публикации.

После произошедшего администрация округа провела экстренное совещание, где с докладами выступали представители колледжа, медики и сотрудники правоохранительных органов. В результате ответственные лица получили выговоры.

О том, что 17-летняя девушка родила в туалете общежития местного колледжа, стало известно накануне. На кадрах с места заметно, как студентка в перчатках аккуратно подходит к черному пакету. Поняв, что там ребенок, она вызвала медиков.

Как выяснили следователи, роды были непредвиденными. Молодая мать якобы до последнего не подозревала о беременности.

