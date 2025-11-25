На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Троих годовалых детей с переломами черепа забрали из российского дома малютки

В Якутии из дома малютки забрали трех годовалых детей с переломами черепа
close
Depositphotos

В Якутии из дома малютки в больницу доставили трех годовалых детей с переломами черепа. Об этом сообщает Sakhaday.ru.

Инцидент произошел 24 ноября в Республиканском центре содействия семейному воспитанию. Предварительно, мальчик, страдающий умственным расстройством, сбросил с кровати трех младенцев — в результате дети получили переломы черепа, их доставили в больницу.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, на место выехал прокурор города Якутска Виктор Умеренко.

Стражи порядка дадут оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности детей в спецучреждении, а также действиям или бездействию уполномоченных лиц. По результатам мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Москве младенец получил перелом черепа, упав с пеленального столика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами