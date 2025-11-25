Троих годовалых детей с переломами черепа забрали из российского дома малютки

В Якутии из дома малютки забрали трех годовалых детей с переломами черепа

В Якутии из дома малютки в больницу доставили трех годовалых детей с переломами черепа. Об этом сообщает Sakhaday.ru.

Инцидент произошел 24 ноября в Республиканском центре содействия семейному воспитанию. Предварительно, мальчик, страдающий умственным расстройством, сбросил с кровати трех младенцев — в результате дети получили переломы черепа, их доставили в больницу.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, на место выехал прокурор города Якутска Виктор Умеренко.

Стражи порядка дадут оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности детей в спецучреждении, а также действиям или бездействию уполномоченных лиц. По результатам мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

