В Курске введут налог, который не коснется участников СВО

Власти Курска вводят туристический налог с 2026 года
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Курское городское собрание установило на территории города туристический налог, который начнут взимать с организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги размещения в городе, начиная с 1 января 2026 года. Об этом сообщает городское собрание в соцсети «ВКонтакте».

«На территории муниципального образования «городской округ город Курск» установлен туристический налог», — уточнил законодательный орган.

Отмечается, что ставка налога будет постепенно расти: в 2026 году она составит 2% от стоимости проживания, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, а с 2029 года достигнет 5%. Все собранные средства полностью поступят в городской бюджет Курска.

При этом городские власти предусмотрели список льготных категорий, для которых сбор за проживание не взимается. В этот список входят Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, включая участников специальной военной операции (СВО), инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и другие категории.

Также Курским городским собранием утверждены дополнительные льготы для вынужденных переселенцев, размещенных в пунктах временного размещения на территории города, включая граждан, прибывших из Украины и российских регионов с высоким уровнем реагирования.

До этого стало известно о том, что власти Курской области предоставят земельные участки добровольцам, отражавшим вторжение ВСУ.

Ранее россиян предупредили о скрытых сборах на популярных безвизовых направлениях, таких как Куба и Малазия.

