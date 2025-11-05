На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыл, является ли чай с малиной лекарством от простуды

Врач Бобровский: чай с малиной не является лекарством от простуды
Shutterstock

Чай с малиновым вареньем, который многие привыкли пить при простуде, на самом деле не является лекарством. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. По его словам, ягоды при варке теряют часть своих полезных свойств.

При этом чай с вареньем поможет восполнить потерю жидкости в организме при ОРВИ, отметил специалист.

«Возможно, чай с малиновым вареньем — это попытка пить воду в большом количестве. Но здесь опять же опасность в сахаре, который поднимает глюкозу в крови, перегружает поджелудочную железу и однозначно выводит человека из суточной нормы употребления быстрых углеводов», — предупредил Бобровский.

Врач Денис Прокофьев до этого перечислил главные ошибки, которые допускают люди при первых симптомах простуды.

При насморке, по его словам, многие слишком часто используют сосудосуживающие препараты — назальные капли и спреи, однако делать этого не нужно.

Во-вторых, при появлении кашля, нельзя использовать противокашлевые препараты. Третья критическая ошибка — самоназначение антибиотиков.

Ранее стали известны самые популярные методы народной медицины у россиян.

