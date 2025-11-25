На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные ошибки в лечении насморка

Врач Елизарова: нос во время насморка промывать не стоит
В время лечения насморка большинство людей допускают две главные ошибки. Первая из них — злоупотребление сосудосуживающими препаратами, которые не лечат, а лишь снимают отек, повреждая при этом слизистую оболочку и вызывая привыкание, сообщила в беседе с «Радио 1» врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Людмила Елизарова.

Вторая ошибка — бесконтрольное промывание носа, продолжила специалист. Спреи, по ее словам, могут нарушить естественные функции органа и способствовать распространению инфекции в пазухи.

«Только врач может определить причину насморка (вирус, бактерия, аллергия) и назначить адекватное лечение, которое может включать антигистаминные препараты, ингаляции или местную терапию, но точно не будет основываться на бесконтрольном использовании вредных спреев и промываний», — резюмировала Елизарова.

Отоларинголог Екатерина Мерзабекян до этого прокомментировала новый тренд в соцсетях, в котором российские пользовательницы начали лечить насморк с помощью прикладывания к носу вибраторов. По словам авторов видео, это помогает снять отек и убрать заложенность без применения спреев. По мнению врача, в теории положительный эффект от этого возможен, но исследованиями это не подтверждалось.

Ранее врач объяснил, как не стоит лечить насморк у детей.

