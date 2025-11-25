В Харькове возникли проблемы с водоснабжением

В Харькове начались перебои с водоснабжением из-за повреждения подстанции «Харьковоблэнерго». Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета в своем Telegram-канале.

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал «Харьковоблэнерго» основным объектом, обеспечивающим водоснабжение областного центра. Повреждение этого инфраструктурного объекта заставило Харьков перейти на резервные схемы питания, из-за чего 40% потребителей в городе не обеспечены водой в полной мере.

В начале ноября после массированного удара по Киеву прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега. В столице Украины возник транспортный коллапс, а также появились перебои с водой и связью. На территории Харьковской, Полтавской и Сумской областей Украины и в Киеве были введены аварийные графики подачи электричества на фоне разрушения большинства электростанций в этих регионах.

По данным УНИАН, в начале ноября 63 энергетических объекта на территории Украины, включая несколько гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), были повреждены за десять дней в результате взрывов.

Ранее власти Киева призвали подготовить «план Б» на случай отключения тепла.