Украинские СМИ сообщили о поражении 63 объектов энергетики страны

Шестьдесят три энергетических объекта на территории Украины, включая несколько гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС), повреждены за последние десять дней в результате взрывов, передает украинское агентство УНИАН.

«Всего за последние десять дней... атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине. Во время сегодняшней атаки <...> удары (нанесены — «Газета.Ru») по десяти объектам: пяти ГЭС, двум (теплоэлектроцентралям) ТЭЦ, двум ТЭС и одной подстанции», — говорится в публикации.

О каких именно объектах и населенных пунктах идет речь, не уточняется.

Помимо этого ряд украинских СМИ сообщил, что в результате взрывов были аварийные отключения электричества в Киевской, Сумской, Полтавской, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине.

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара Вооруженных сил России. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины.

Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России, когда 5 октября обстрелам со стороны украинской армии подверглась Белгородская область. Тогда в Белгородском районе региона из-за повреждения объектов энергетики без электричества остались около 40 тыс. человек.

Ранее жителей Киева призвали сделать запасы воды, еды, лекарств и собрать вещи.