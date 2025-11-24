На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции 60 мигрантов захватили церковь из-за наступления холодов

Французская полиция не стала мешать мигрантам захватить церковь в Лионе
true
true
true
close
Shutterstock

Во Франции власти разрешили мигрантам жить в церкови. Об этом сообщает Le Figaro.

Около 60 мигрантов с воскресенья, 23 ноября занимают церковь Сен-Поликарп, расположенную в 1-м округе Лиона. По данным источника, захват здания был санкционирован, и полиция не стала вмешиваться в происходящее после консультаций с властями и представителем церкви.

Общественная организация Croix-Rousse Supporters/Migrants заявила, что мигранты, среди которых есть несовершеннолетние, были вынуждены переселиться в церковь после 10 месяцев в палатках из-за наступления холодов.

«Мы уже несколько недель предупреждаем о приближающейся зиме. Сегодня наступили холода, но [государственные] учреждения игнорируют нас или говорят, что у них нет жилья», — говорится в заявлении организации.

Ранее в Москве семью решили выселить из квартиры из-за предыдущего владельца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами