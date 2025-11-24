Во Франции 60 мигрантов захватили церковь из-за наступления холодов

Во Франции власти разрешили мигрантам жить в церкови. Об этом сообщает Le Figaro.

Около 60 мигрантов с воскресенья, 23 ноября занимают церковь Сен-Поликарп, расположенную в 1-м округе Лиона. По данным источника, захват здания был санкционирован, и полиция не стала вмешиваться в происходящее после консультаций с властями и представителем церкви.

Общественная организация Croix-Rousse Supporters/Migrants заявила, что мигранты, среди которых есть несовершеннолетние, были вынуждены переселиться в церковь после 10 месяцев в палатках из-за наступления холодов.

«Мы уже несколько недель предупреждаем о приближающейся зиме. Сегодня наступили холода, но [государственные] учреждения игнорируют нас или говорят, что у них нет жилья», — говорится в заявлении организации.

Ранее в Москве семью решили выселить из квартиры из-за предыдущего владельца.