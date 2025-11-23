На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новое землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке
Камчатский филиал ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН»

На Камчатке произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 147 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине в 43,1 км.

Утром 23 ноября на Камчатке произошло еще одно землетрясение — в 309 км от Петропавловска-Камчатского — и тоже магнитудой 4.9. Эпицентр залегал на дне Берингова моря на глубине 10 км.

Всего 23 ноября сейсмологи зарегистрировали на Камчатке три маломощных землетрясения магнитудой от 4,6 до 4,9.

Накануне также зафиксировали подземные толчки, самые сильные — магнитудой 4.5. Очаги залегали в 229 км от Северо-Курильска и в 102 км от Петропавловска-Камчатского.

21 ноября к югу от Камчатского полуострова произошло землетрясение магнитудой 6,0, однако из-за удаленности от суши местные жители его не почувствовали.

Ранее у побережья Северных Курил за пять минут произошли два землетрясения.

