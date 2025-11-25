На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко объяснила принятие ограничительных законов защитой россиян

Матвиенко: ограничительные законы не направлены против граждан
РИА Новости

Принимаемые парламентом России ограничительные законы направлены на защиту россиян от возникающих угроз, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова передает mk.ru.

«За год мы принимаем порядка 500-600 законов. Из всего массива принимаемых законов есть несколько, которые можно назвать ограничительными… чтобы защитить общество от этих новых вызовов и угроз, например, защитить детей от экстремистской и иной информации», — подчеркнула спикер.

Матвиенко уточнила, что ограничительные законы не направлены против граждан.

«Они направлены на их защиту. И законопослушные граждане их не боятся. А те, кто злоупотребляет новыми технологиями, лишаются такой возможности», — заявила Матвиенко.

Как отмечается, спикер Совфеда также затронула тему дипфейков. Она завила, что изготовлением роликов при помощи искусственного интеллекта занимаются «наши враги из недружественных стран». По информации Матвиенко, таким образом злоумышленники подрывают социальную стабильность в стране, а также подрывают авторитет власти, чтоб «раскачать» общество.

До этого Матвиенко заявила, что нужно брать с неработающих россиян деньги для оплаты обязательного медицинского страхования (ОМС). Спикер уточнила, что таким образом будет восстановлена справедливость.

Ранее Матвиенко высказалась о возвращении в РФ ответственности за тунеядство.

