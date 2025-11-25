На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко заявила, что нужно брать с неработающих россиян деньги для ОМС

Глава Совфеда Матвиенко потребовала собирать деньги в ОМС с неработающих граждан
Для трудоспособных граждан, нигде официально не работающих, нужно ввести механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с mk.ru.

«Не хочешь работать – твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов – пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», — сказала она.

По ее словам, за неработающих граждан платят регионы. Однако и нетрудоустроенные россияне, отметила Матвиенко, либо имеют на это веские причины: например, не могут работать по состоянию здоровья, либо выполняют важные задачи — воспитывают детей.

Сенатор подчеркнула, что вкладываться в ОМС должны люди, «которые ездят на Mercedes, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС».

Ранее Матвиенко рассказала о превращении семейной ипотеки в столичную.

