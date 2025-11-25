На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко высказалась о возвращении в РФ ответственности за тунеядство

Матвиенко: статью за тунеядство в России возвращать никто не собирается
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Ответственность за тунеядство для неработающих россиян вводить не планируется. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью MK.ru.

«Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что у россиян есть право не работать. Однако для этой категории граждан, считает сенатор, необходимо разработать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По мнению Матвиенко, несправедливо, что работающие россияне вынуждены платить за молодых и здоровых людей, не несущих никаких обязательств перед обществом.

В пример она привела граждан, которые официально не трудоустроены, но имеют скрытые доходы, не платят налоги и взносы и при этом ездят на «Мерседесах». Также сенатор упомянула и тех, кто сдает квартиры в центре Москвы за высокую арендную плату, а на бумаге указывает гораздо меньший доход. Матвиенко считает, что налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан и выводить их из теневой экономики.

До этого Матвиенко предложила взимать с неработающих граждан трудоспособного возраста без инвалидности ежегодный взнос в систему ОМС — как вариант «налога на тунеядство». Согласно результатам опроса «Финансы Mail», эту идею поддержал каждый пятый россиянин. Однако более четверти респондентов высказались категорически против.

Ранее в Госдуме объяснили смысл отмены бесплатного ОМС для неработающих россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами