Матвиенко высказалась о возвращении в РФ ответственности за тунеядство

Ответственность за тунеядство для неработающих россиян вводить не планируется. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью MK.ru.

«Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что у россиян есть право не работать. Однако для этой категории граждан, считает сенатор, необходимо разработать механизм участия в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По мнению Матвиенко, несправедливо, что работающие россияне вынуждены платить за молодых и здоровых людей, не несущих никаких обязательств перед обществом.

В пример она привела граждан, которые официально не трудоустроены, но имеют скрытые доходы, не платят налоги и взносы и при этом ездят на «Мерседесах». Также сенатор упомянула и тех, кто сдает квартиры в центре Москвы за высокую арендную плату, а на бумаге указывает гораздо меньший доход. Матвиенко считает, что налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан и выводить их из теневой экономики.

До этого Матвиенко предложила взимать с неработающих граждан трудоспособного возраста без инвалидности ежегодный взнос в систему ОМС — как вариант «налога на тунеядство». Согласно результатам опроса «Финансы Mail», эту идею поддержал каждый пятый россиянин. Однако более четверти респондентов высказались категорически против.

Ранее в Госдуме объяснили смысл отмены бесплатного ОМС для неработающих россиян.