В Москве арестовали обвиняемого в атаке на полицейского подростка

Суд в Москве арестовал подростка после нападения на охранника и полицейских
true
true
true

Чертановский районный суд Москвы арестовал подростка, обвиняемого в нападении на охранника и полицейских. Об этом сообщил Следственный комитет столицы в своем Telegram-канале.

16-летний юноша напал с ножом на охранника торгового центра на Ореховом бульваре в Москве после замечания. Пострадавший получил два удара ножом. На место происшествия были вызваны полицейские, однако для задержания подростка пришлось провести оперативно-розыскные мероприятия. При задержании молодой человек нанес ранения двоим правоохранителям.

Юноша был задержан 23 ноября, после чего дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела о покушении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

До этого в Чебоксарах подросток-наркоман с ножом взял в заложники мать и брата.

Юноша пришел домой в неадекватном состоянии, после чего выгнал отца из дома и запер квартиру. Вместе с ним в помещении остались его мать и младший брат. Мать подростка смогла открыть дверь полицейским, к тому моменту она получила два ножевых ранения в ноги.

Ранее дагестанец пришел в гости к коллеге и изрезал ножом его семью.

