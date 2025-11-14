Дагестанец пришел в гости к коллеге и изрезал ножом его семью

Житель Дагестана пришел в гости к коллеге и устроил резню в его доме. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Трагедия произошла в ночь на 14 ноября в квартире на Грозненской улице в Хасавюрте. Накануне вечером 34-летний Гасан Алиев пришел в гости к своему другу и коллеге 33-летнему Магомеду Ахмедову. Однако посиделки закончились ссорой между мужчинами. По данным Telegram-канала «112», конфликт начался, когда гость стал приставать к молодой жене хозяина, Заграт.

После словесной перепалки Алиев напал на Ахмедова с ножом и нанес ему смертельные ранения. Как сообщает Baza, жена и дочь убитого получили резаные раны лица и шеи. Преступник решил, что они тоже мертвы, и поджег квартиру, надеясь скрыть улики. Однако пострадавшие сумели спастись и были доставлены в больницу. Сейчас за их жизни борются врачи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е», «к» ч 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление). Подозреваемого разыскивают.

Ранее муж убил жену за то, что она набрала вес во время беременности.