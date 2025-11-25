Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Петербурге

Прокуратура Петербурга потребовала прекратить работу частного пансионата, в котором выявили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе пояснили, что проверка, проведенная прокуратурой Красносельского района совместно со специалистами контролирующих структур, выявила несоблюдение федеральных требований в деятельности учреждения. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель размещал пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья в арендованном коттедже в Старо-Паново, оказывая им круглосуточные социальные услуги.

Как отметили в прокуратуре, в помещении обнаружили многочисленные грубые нарушения, включая несоблюдение санитарных норм и использование здания не по назначению. После проверки прокурор района подал в суд иск с требованием прекратить незаконную деятельность пансионата. Документ находится на рассмотрении.

До этого в Красноярске закрыли пансионат для пожилых «Райский уют», который работал с грубыми нарушениями.

Ранее в Уфе на видео попали издевательства персонала пансионата над пожилыми постояльцами.