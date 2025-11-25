На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат в Петербурге

Прокуратура нашла грубые нарушения в частном пансионате Петербурга
true
true
true
close
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Прокуратура Петербурга потребовала прекратить работу частного пансионата, в котором выявили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе пояснили, что проверка, проведенная прокуратурой Красносельского района совместно со специалистами контролирующих структур, выявила несоблюдение федеральных требований в деятельности учреждения. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель размещал пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья в арендованном коттедже в Старо-Паново, оказывая им круглосуточные социальные услуги.

Как отметили в прокуратуре, в помещении обнаружили многочисленные грубые нарушения, включая несоблюдение санитарных норм и использование здания не по назначению. После проверки прокурор района подал в суд иск с требованием прекратить незаконную деятельность пансионата. Документ находится на рассмотрении.

До этого в Красноярске закрыли пансионат для пожилых «Райский уют», который работал с грубыми нарушениями.

Ранее в Уфе на видео попали издевательства персонала пансионата над пожилыми постояльцами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами