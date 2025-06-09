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В Красноярске из-за опасных условий для пожилых закрыли пансионат «Райский уют»

В Красноярске закрыли пансионат для пожилых, где за ними ухаживали номинально
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Прокуратура Красноярского края

В Красноярске закрыли пансионат для пожилых, который работал с грубыми нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пансионат под вывеской «Райский уют» располагался в одной из квартир многоэтажки в Вузовском переулке. Согласно проверке надзорного органа, учреждение функционировало с нарушениями пожарной безопасности, люди находились в условиях, приближенных к антисанитарным.

«Среди постояльцев оказались пожилые люди, большинство из которых находились в тяжелом состоянии здоровья — некоторые даже были прикованы к своим кроватям и нуждались в постоянной помощи и присмотре. Уход за ними осуществлялся исключительно номинально», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По решению суда пансионат прекратил свою деятельность, а постояльцев переселили в другие учреждения социальной поддержки. Предприниматель получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать пансионат для пожилых.

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