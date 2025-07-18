В Уфе на видео попали издевательства персонала пансионата над пожилыми постояльцами

В Уфе проверяют пансионат, где издеваются над постояльцами

В уфимском пансионате персонал издевался над постояльцами. Об этом сообщает «Честный репортаж» со ссылкой на источник.

По словам собеседницы, которая является бывшей работницей организации, пожилым людям не дают есть, избивают, связывают.

На опубликованных в Telegram-канале кадрах заметно, как кто-то замотал человека в одеяло и обмотал ноги скотчем, предположительно, чтобы пострадавший не смог освободиться самостоятельно. Человек при этом лежит на полу.

Экс-сотрудница также добавила, что в учреждении есть большое количество нарушений. Например, соискателей берут на работу без опыта и не устраивают официально.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, нередко издеваются над теми, кого что-то не устраивает. При этом в пансионате водятся клопы и тараканы.

После того, как ролик опубликовали в соцсетях, глава управления МВД по региону дал указание провести проверку. Сейчас специалисты ведомства выясняют все обстоятельства.

Ранее в Красноярске из-за опасных условий закрыли пансионат «Райский уют».