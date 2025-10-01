На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему беременным нужно спать на левом боку

Daily Mail: сон на левом боку во время беременности снижает риск заболеваний вен
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сосудистый хирург Рема Малик рекомендовала женщинам, особенно планирующим беременность, спать на левом боку. В беседе с Daily Mail специалист объяснила, что такая поза способствует улучшению кровообращения и снижает риск развития венозных заболеваний.

По словам врача, во время беременности объем крови в организме женщины может увеличиваться до 50%, что создает повышенную нагрузку на венозную систему — особенно на клапаны вен в ногах. Это может привести к варикозному расширению вен, отекам, чувству тяжести в ногах и даже к развитию тромбоза глубоких вен.

Малик подчеркнула, что сон на левом боку помогает снизить давление на нижнюю полую вену, которая проходит с правой стороны тела. Это особенно важно во втором и третьем триместрах беременности, когда растущая матка может сдавливать сосуд и нарушать кровоток.

«Привыкайте спать на левом боку еще до наступления беременности. Это не только улучшает циркуляцию крови, но и снижает внутримышечное давление, облегчая работу сосудов», — отметила специалист.

Ранее россияне назвали три самых известных им метода контрацепции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами