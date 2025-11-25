На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге уничтожили десятки килограммов санкционных сыров, колбас и рыбы

В Петербурге и Ленобласти с начала года уничтожили 73,5 кг санкционных продуктов
Rostislav Glinsky/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге и Ленобласти с начала года уничтожили 73,5 кг продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщил «Форпост» со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Всего за последние 11 лет в регионе были сожжены 509,6 тонны таких товаров.

По данным ведомства, чаще всего с момента введения продуктового эмбарго в 2014 году в регионе утилизировали санкционные сыры, а также сливочное масло, йогурты и творог. На втором месте — колбасы, ветчина и сосиски. На третьем месте соленая рыба, икра и консервы. В список утилизированных продуктов также вошли овощи и фрукты.

В ведомстве отметили, что овощи и фрукты в основном поступали из стран-членов Евразийского экономического союза, а колбасы — от производителей из Евросоюза.

До этого сообщалось, что общая стоимость новогоднего стола в России из расчета на четырех человек превысит 10 тыс. рублей.

Ранее в Италии связали рост цен на продукты с санкциями против России.

