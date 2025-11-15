На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии связали рост цен на продукты с санкциями против России

IFQ: в Италии почти на 25% выросли цены на продукты из-за санкций против России
Tony Gentile/Reuters

В Италии стоимость продуктов питания после введения антироссийских санкций выросла почти на 25%. Об этом сообщает местная газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).

Помимо этого, энергоносители подорожали на 76%. По словам журналистов, власти якобы не планируют помогать семьям с низкими доходами.

По информации Итальянского института статистики ISTAT, за последние четыре года цены на продукты росли стремительнее инфляции. Автор публикации связывает этот процесс с началом конфликта на Украине и введением санкций против России.

В статье говорится, что с октября 2021 года по октябрь 2025 года цены на продукты выросли на 24,9%. Данный показатель на 17,3% выше общего индекса потребительских цен.

Согласно аналитике, итальянца в течение месяца в среднем тратят на продукты около 16,6% от заработка. Журналисты выяснили, что семья с двумя детьми платит в год на €250 больше, пара с одним ребенком — на €219 евро. При этом уровень зарплат остался в диапазоне показателем 2021 года.

До этого сообщалось, что мировые цены на какао резко снизились на торгах 14 ноября, упав на 5,95% до $5.161 за тонну. Стоимость сырья опустилась ниже $5300 за тонну впервые с февраля 2024 года, обновив минимум более чем за полтора года.

Ранее в правительстве РФ рассказали, что позволит исключить скачки цен на продукты.

