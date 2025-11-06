Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Общая стоимость новогоднего стола в России из расчета на четырех человек превысит 10 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Стоимость салата «Оливье» по классическому рецепту на четверых составляет в этом году 701 рубль, салата «Селедка под шубой» — 347,4 рубля, бутербродов с икрой (две тарелки) — 4,4 тыс. рублей, бутербродов с сыром (две тарелки) — 1,3–2,1 тыс. рублей. Мясная нарезка (две тарелки) обойдется в 2,26 тыс. рублей, шампанское (две бутылки) — в 600 рублей, а мандарины (2 кг) — в 448 рублей», — отметил Щербаченко.

Общая стоимость новогоднего стола составит около 10462,4 рубля, констатировал экономист. Он сказал, что к такому столу можно добавить любое горячее на выбор.

По словам эксперта, в царской России жареный поросенок был символом достатка на новогоднем столе, в то время как есть птицу считалось плохой приметой, так как она могла унести счастье. Сегодня цена поросенка весом 4 кг составляет 5,6 тыс. рублей, подчеркнул Щербаченко. Он уточнил, что это поверье исчезло к середине XIX века, когда на столах стали появляться гусь с яблоками и дичь. Сегодня цена гуся в зависимости от веса составляет 1,4 тыс. рублей за 1 кг, заключил экономист.

