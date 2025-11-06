На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Доцент Щербаченко: новогодний стол на четверых россиян стоит более 10 тыс. руб.
true
true
true
close
Alena_Kos/Shutterstock/FOTODOM

Общая стоимость новогоднего стола в России из расчета на четырех человек превысит 10 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Стоимость салата «Оливье» по классическому рецепту на четверых составляет в этом году 701 рубль, салата «Селедка под шубой» — 347,4 рубля, бутербродов с икрой (две тарелки) — 4,4 тыс. рублей, бутербродов с сыром (две тарелки) — 1,3–2,1 тыс. рублей. Мясная нарезка (две тарелки) обойдется в 2,26 тыс. рублей, шампанское (две бутылки) — в 600 рублей, а мандарины (2 кг) — в 448 рублей», — отметил Щербаченко.

Общая стоимость новогоднего стола составит около 10462,4 рубля, констатировал экономист. Он сказал, что к такому столу можно добавить любое горячее на выбор.

По словам эксперта, в царской России жареный поросенок был символом достатка на новогоднем столе, в то время как есть птицу считалось плохой приметой, так как она могла унести счастье. Сегодня цена поросенка весом 4 кг составляет 5,6 тыс. рублей, подчеркнул Щербаченко. Он уточнил, что это поверье исчезло к середине XIX века, когда на столах стали появляться гусь с яблоками и дичь. Сегодня цена гуся в зависимости от веса составляет 1,4 тыс. рублей за 1 кг, заключил экономист.

Ранее стало известно, во сколько обойдется россиянам салат «Селедка под шубой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами