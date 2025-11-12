В Екатеринбурге суд оставил под стражей топ-менеджера «Корпорации СТС» Черных

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил под арестом до 25 февраля председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство <…> удовлетворить, продлить срок содержания под стражей <…> по 25 февраля 2026 года», — сказала судья.

24 сентября топ-менеджер Татьяна Черных была арестована по делу о мошенничестве до 15 ноября.

23 сентября ее, а также владельца «Облкоммунэнерго» (входит в холдинг «Корпорация СТС») Алексея Боброва, задержали и доставили в Екатеринбург. В Москве по местам жительства и офисам бенефициаров «Облкоммунэнерго» были проведены обыски и изъяты документы.

«Корпорация СТС» была национализирована решением суда от 10 октября. Предполагается, что ее бывшие собственники Биков и Бобров купили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах на средства, полученные с помощью незаконно нажитых активов.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Свердловской области.