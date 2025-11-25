Tefal и дизайнер Лебедев пошли на мировую

В Москве суд утвердил мировое соглашение по иску компании Tefal, которая требовала взыскать с дизайнера Артемия Лебедева компенсацию в размере двух миллионов рублей. Об этом передает РИА Новости.

Как отмечается, условия договоренностей будут известны позже, после опубликования определения суда. В связи с тем, что стороны пошли на мировую, суд прекратил производство по этому делу.

В материалах дела отмечается, что кроме Артемия Лебедева здесь фигурируют компания «Нева металл посуда» (НМП) и Павел Минаичев. Компания Tefal посчитала, что НМП в качестве рекламодателя допустила заказ и распространение «недопустимого рекламного материала», а Минаичев изготовил материал, который нарушал закон о рекламе, закон об интеллектуальной собственности и допустил дальнейшее его распространение исполнителем. Все они также стали участниками мирового соглашения.

До этого российские арбитражные суды трех инстанций отказали в иске Tefal против ЗАО «Олди Лтд». Tefal просила взыскать с ответчика 270 тысяч рублей компенсации за незаконное использование ее товарного знака, в связи с продажей на маркетплейсе электротехники, произведенной компанией.

Арбитражный суд Москвы заявил, что предложение к продаже в интернете товара, маркированного товарным знаком, не является нарушением, за исключением случая, если ответчик предлагает к продаже контрафактный товар.

Суд, отказывая в иске, постановил, что продаваемый «Олди Лтд» товар не является контрафактным и введен в гражданский оборот легальным образом.

Ранее СМИ сообщили о планах Tefal остановить параллельный импорт в Россию.