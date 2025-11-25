На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Tefal и дизайнер Лебедев пошли на мировую

Суд утвердил мировое соглашение между Tefal и дизайнером Лебедевым
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве суд утвердил мировое соглашение по иску компании Tefal, которая требовала взыскать с дизайнера Артемия Лебедева компенсацию в размере двух миллионов рублей. Об этом передает РИА Новости.

Как отмечается, условия договоренностей будут известны позже, после опубликования определения суда. В связи с тем, что стороны пошли на мировую, суд прекратил производство по этому делу.

В материалах дела отмечается, что кроме Артемия Лебедева здесь фигурируют компания «Нева металл посуда» (НМП) и Павел Минаичев. Компания Tefal посчитала, что НМП в качестве рекламодателя допустила заказ и распространение «недопустимого рекламного материала», а Минаичев изготовил материал, который нарушал закон о рекламе, закон об интеллектуальной собственности и допустил дальнейшее его распространение исполнителем. Все они также стали участниками мирового соглашения.

До этого российские арбитражные суды трех инстанций отказали в иске Tefal против ЗАО «Олди Лтд». Tefal просила взыскать с ответчика 270 тысяч рублей компенсации за незаконное использование ее товарного знака, в связи с продажей на маркетплейсе электротехники, произведенной компанией.

Арбитражный суд Москвы заявил, что предложение к продаже в интернете товара, маркированного товарным знаком, не является нарушением, за исключением случая, если ответчик предлагает к продаже контрафактный товар.

Суд, отказывая в иске, постановил, что продаваемый «Олди Лтд» товар не является контрафактным и введен в гражданский оборот легальным образом.

Ранее СМИ сообщили о планах Tefal остановить параллельный импорт в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами