Суды отказали Tefal в иске против маркетплейса

Российские арбитражные суды трех инстанций отказали в иске французскому производителю бытовой техники и посуды Tefal против ЗАО «Олди Лтд». Об этом сообщило РИА Новости.

Tefal просила взыскать с ответчика 270 тысяч рублей компенсации за незаконное использование ее товарного знака, в связи с продажей на маркетплейсе электротехники, произведенной компанией.

Арбитражный суд Москвы заявил, что предложение к продаже в интернете товара, маркированного товарным знаком, не является нарушением, за исключением случая, если ответчик предлагает к продаже контрафактный товар.

Суд, отказывая в иске, постановил, что продаваемый «Олди Лтд» товар не является контрафактным и введен в гражданский оборот легальным образом.

С первой инстанцией согласились Девятый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам.

В августе Tefal подала в суд на актера Вячеслава Манучарова из-за рекламы, в которой он сравнивает отечественные сковородки с французской продукцией. Она потребовала с артиста 2 млн рублей.

Ранее компания Tefal подала иск на 2 млн рублей против психолога Степановой.