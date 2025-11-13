На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о попытках Tefal остановить параллельный импорт в Россию

Baza: Tefal пытается остановить параллельный импорт в РФ, но проигрывает суды
true
true
true
close
Doroznik/Shutterstock/FOTODOM

Французская компания Tefal пытается остановить параллельный импорт в Россию, но проигрывает суды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, представители компании требуют признать незаконной продажу ее товаров, завезенных в Россию через параллельный импорт.

Ссылаясь на судебные документы, канал рассказал, что с июля 2022 года по сентябрь 2025 год 25 исков о защите товарного знака компании были отклонены судами из-за процессуальных ошибок или слабой доказательной базы.

В публикации говорится, что один из исков был подан к ЗАО «Олди Лтд». Tefal требовал взыскать с российской компании 270 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное использование своего товарного знака. Но российские арбитражные суды трех инстанций признали, что отечественная фирма не нарушала прав французской компании, продавая оригинальную продукцию бренда на маркетплейсе.

По мнению юристов, продажа товаров бренда в интернете не может быть признана нарушением, если ранее не было доказано, что товар является контрафактным.

В августе Tefal подала в суд на актера Вячеслава Манучарова из-за рекламы, в которой он сравнивает отечественные сковородки с французской продукцией. Она потребовала с артиста 2 млн рублей.

Ранее компания Tefal подала иск на 2 млн рублей против психолога Степановой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами