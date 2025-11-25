В Московском зоопарке появились новые обитатели — хохлатые паламедеи. В учреждение переехали четыре особи: три самца и самка, сообщается в его официальном Telegram-канале.

«Сейчас зоологи внимательно наблюдают за адаптацией птиц на новом месте. Их планируют знакомить с муравьедами, соединять их на какое-то время в одном вольере. Так как оба этих вида обитают в Южной Америке и в природе могут жить по соседству», — сказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Весной птицы начнут выходить на прогулки, добавила она. Новых «постояльцев» столичного зоопарка перевезли из Краснодарского края. В Московском зоопарке эти птицы были 2000-х годах.

В конце октября текущего года Ленинградский зоопарк взял на содержание двух белоголовых сипов — краснокнижных птиц, которых по решению суда изъяли из частного зоопарка в Дербентском районе Дагестана. Вместе с сипами из частного зверинца в селе Рукель были изъяты и другие представители дикой фауны — волк, орлан-белохвост, беркут, анаконда, удав, питон, макака и шесть филинов. Основанием стали нарушения правил содержания, включая отсутствие лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях.

Ранее в российском зоопарке едва не сгорело животное из-за неисправности лампы.