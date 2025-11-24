В российском зоопарке едва не сгорело животное из-за неисправности лампы

В Южном парке птиц «Малинки» плановая замена обогревательных ламп едва не закончилась трагедией. Об этом сообщает издание «161.ru» в Telegram-канале.

Как уточнили в СМИ, одна из новых ламп, установленных в вольере с черепахами, лопнула и вызвала пожар. Три черепахи не пострадали, а вот рептилия по кличке Звездочка получила серьезные травмы. Животному диагностировали ожоги второй-четвертой степеней, повреждения дыхательных путей.

Ее доставили в ветблок, где ей оказали первую помощь. После этого рептилия из-за серьезного поражения легких две недели находилась под наблюдением медиков. Сейчас ее состояние стабилизировалось, после контрольного обследования ее вернули в вольер.

