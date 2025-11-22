На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России подскочил спрос на популярную японскую закуску

Baza: спрос на онигири в России за год вырос на 30%
Hakase_420/Shutterstock/FOTODOM

Спрос на японские онигири в России за год вырос примерно на 30%. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, каждый месяц россияне тратят на этот рисовый перекус около 1,5 млрд рублей, а годовой объем рынка достиг 18 млрд рублей.

Рост популярности объясняют сочетанием вкуса и удобства: онигири стали для многих недорогим и сытным вариантом «перекуса на ходу». В месяц жители страны покупают около 15 млн таких изделий.

Отмечается, что моду на японские рисовые треугольники задали не Москва и не Дальний Восток, а Урал. Всплеск интереса начался в Екатеринбурге в 2021 году и распространился по стране. Сейчас на столицу приходится лишь 10–15% продаж — тогда как обычно ее доля в сегменте готовой еды достигает 30%.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году рынок онигири может увеличиться до 26 млрд рублей. При этом производители уже сталкиваются с дефицитом специалистов по их приготовлению, а также трудностями с поставками импортного оборудования и логистикой.

С наступлением осени россияне стали намного чаще есть острые роллы. Доля таких позиций осенью выросла на 17% по сравнению с весной и летом, рассказали «Газете.Ru» аналитики сервиса «Моккано».

Ранее россиян предупредили о подорожании колбасы перед Новым годом.

