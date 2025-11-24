На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, какие перекусы не навредят фигуре при сидячей работе

Врач Белоусова: фрукты и творог подойдут для полезного перекуса
Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Сбалансированные и легкие продукты не навредят фигуре и подойдут для перекусов при малоподвижной работе. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, предпочтение лучше отдавать продуктам, богатым клетчаткой и натуральными белками. Это могут быть фрукты, кисломолочные продукты средней жирности, творог или греческий йогурт без сладких добавок. Она уточнила, что такой перекус можно делать и вечером, чтобы избежать чувства голода и не сорваться на тяжелую пищу.

«Если вечером появляется чувство голода, разумнее отдать предпочтение фруктам или овощам, а не калорийным закускам вроде бутербродов. Фруктоза не вызывает резких скачков уровня сахара в крови и хорошо усваивается даже в вечернее время. Лучше употреблять фрукты, нарезанные дольками или небольшими кусочками — так они легче воспринимаются организмом и не создают ощущения тяжести», — заключила Белоусова.

Врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова до этого говорила, что плотные перекусы перед сном чреваты ожирением и диабетом. Скачки уровня сахара, приводящие к выбросу инсулина, грозят развитием инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета, добавила она.

Ранее сообщалось, что ночные перекусы оказались особенно опасны для зубов.

