В Россию поставили крупные партии поддельной черной икры из Китая

Mash: в Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая
Depositphotos

В Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, которые уже активно распространяются в розничных магазинах и через интернет-площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, речь идет о сотнях килограммов псевдо-деликатеса, который продают в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Сибири. Товар выдается за оригинальную черную икру, но стоит примерно в 50 раз дешевле подлинного продукта.

Продавцы заранее создали интернет-магазины в Telegram, накрутили подписчиков и положительные отзывы, а также разместили объявления в домовых чатах о продаже «качественного новогоднего люкса». Цена подделки составляет около 200 рублей за 100 граммов, тогда как настоящая черная икра продается не дешевле 10 тыс. рублей за такой же объем. Оплата производится исключительно переводом на банковскую карту, что уже привело к блокировке счетов некоторых покупателей.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что россияне могут отсканировать код Data Matrix с помощью мобильного приложения «Честный знак», чтобы проверить подлинность икры перед покупкой.

Ранее россиянам рассказали, как изменится стоимость новогодней корзины.

