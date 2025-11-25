На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности неправильной разморозки мяса

ОСН: при неправильной разморозке мяса в нем начинают размножаться бактерии
true
true
true
close
Depositphotos

Мясо является скоропортящимся продуктом, в котором при неправильной разморозке начинают очень быстро размножаться бактерии. Если держать продукт при температуре от +4 до +6 °C, то это гарантия того, что в нем появится множество микроорганизмов. Также важно исключить резкие перепады температур, отказавшись от разморозки в микроволновке или под горячей водой, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты отметили, что переложить мясо из морозилки в холодильник – это один из лучших способов разморозки. В таком случае продукт попадает в температуру от +2 до +5 °C, что не позволяет бактериям размножаться. Кроме того, этот способ дает возможность избежать резкого перепада температур, сохранить сочность и вкус продукта. Важно учитывать, что такая разморозка требует времени – на целую курицу понадобится от 12 до 24 часов, на говядину и свинину от 8 до 12 часов, на фарш – от 4 до 6 часов. При этом продукт рекомендуется накрыть пленкой или крышкой и разместить на нижней полке холодильника.

Второй популярный способ – это разморозка в воде. Эксперты призывают никогда не использовать для этого горячую воду – по их словам, это значительно ускоряет рост бактерий. А вот холодную воду подойдет идеально, причем мясо оттает быстрее, чем в холодильнике. Однако воду нужно менять каждые полчаса, а при повреждении упаковки высок риск попадания в продукт бактерий.

От разморозки мяса в микроволновке эксперты советуют отказаться. К такому варианту можно прибегнуть только в крайнем случае, если это экстренный вариант. Важно учитывать, что есть риск перегреть кусок мяса, его края могут стать жесткими, а сама разморозка пройдет неравномерно. Минимизировать риски можно, если выбрать нужный режим, переворачивать кусок каждые две-три минуты, а затем сразу приступать к готовке – такое уже оттаявшее мясо нельзя оставлять «на потом», предупреждают эксперты.

До этого старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова рассказала «Газете.Ru», что размораживание мяса в воде (особенно горячей) – распространенная, но опасная практика. По ее словам, вода температурой выше +4 °C создает идеальные условия для размножения бактерий (например, Salmonella). Кроме того, разморозка в воде грозит потерей качества, контакт с водой вымывает белки, соки и минералы, делая мясо сухим и безвкусным после приготовления, а резкий перепад температур разрушает волокна, из-за чего продукт становится жестким, предупредила эксперт.

Ранее инфекционист заявил, что мыть мясо следует только в одной ситуации.

