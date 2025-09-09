Инфекционист: мыть мясо следует только в одной ситуации

Мыть мясо действительно бесполезно и даже опасно, так как вода бактерии не убивает, а лишь разносит их по всей кухне, подтвердила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования врач-инфекционист Елена Малинникова. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что делать это имеет смысл только в одном случае.

«Дело в том, что, конечно же, от воды бактерии не погибают. И этот метод эффективен только в случае, если мясо куда-то уронили — физические какие-то включения: песок, осколки…», — пояснила инфекционист.

По ее словам, в процессе мытья вода начинает брызгать, в результате чего бактерии и вирусы, которые есть на мясе, разносятся по всей кухне. При хорошем иммунитете это не столь опасно, однако если, например, в доме живут дети, склонные к заражению, то это может привести к развитию заболеваний, предупредила врач. Она посоветовала россиянам просто протирать мясо одноразовыми бумажными салфетками, а затем — хорошенько проваривать или прожаривать. Бактерии погибают лишь при температуре выше 60 градусов, заключила она.

Напомним, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого заявила, что мытье сырого мяса перед готовкой грозит распространением патогенных бактерий, которые находятся на продукте, по кухне. По ее словам, капли воды, содержащие микроорганизмы, во время мытья разлетаются на расстояние до 50 см, попадая на столешницы, посуду и другие окружающие кухонные предметы. Кампилобактерии и сальмонеллы, которые могут присутствовать на поверхности мяса птицы, представляют основную опасность. Эти бактерии вызывают пищевые отравления с симптомами диареи, рвоты и повышения температуры, рассказала эксперт.

