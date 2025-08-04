Россиянам объяснили, почему нельзя размораживать мясо в воде

Эксперт Джабакова: разморозка мяса в воде создает идеальные условия для бактерий

Размораживание мяса в воде (особенно горячей) – распространенная, но опасная практика, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.

По ее словам, вода температурой выше +4°C создает идеальные условия для размножения бактерий (например, Salmonella).

«Мясо оттаивает неравномерно: поверхность перегревается, а внутренние слои остаются замерзшими, что ускоряет порчу», — сказала она.

Кроме того, разморозка в воде грозит потерей качества.

«Контакт с водой вымывает белки, соки и минералы, делая мясо сухим и безвкусным после приготовления. Резкий перепад температур разрушает волокна, из-за чего продукт становится жестким. Лучше размораживать мясо в холодильнике при температуре +2...+4°C — медленно и безопасно (например, на нижней полке в контейнере). Или в вакуумной упаковке в холодной воде, меняя воду каждые 30 минут)», — объяснила эксперт.

Еще один способ — в микроволновке с режимом «разморозка», но с немедленной готовкой — такой метод повышает риск частичного подогрева. Повторная заморозка после оттаивания в воде категорически запрещена — это резко увеличивает риск пищевых отравлений, резюмировала она.

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